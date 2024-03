Protestkundgebung vor dem Lorenz-Böhler-Spital

In Wien hat am Mittwoch die Belegschaft gegen die vorübergehende Schließung des Traumazentrums Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - protestiert. Bei einer vom Betriebsrat organisierten Kundgebung vor dem Krankenhaus wurden die Pläne harsch kritisiert. Gedroht wurde auch mit Streik. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss dazu sei bereits gefallen, wurde mitgeteilt.

Der Betreiber des Spitals, die AUVA, will bau- und brandschutztechnische Maßnahmen im Haus durchführen. Laut einem Sachverständigen ist eine rasche Absiedlung nötig, da die Mängel im Bereich Brandschutz groß sind. Belegschaftsvertreter prangern das Vorgehen jedoch an. Sie bezweifeln, dass die Schließung so rasch erfolgen muss.