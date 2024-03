Neuschnee-Warnung in Tirol: Keine Behinderungen auf Brennerautobahn, wenige Straßensperren

Innsbruck – Dicke Flocken schneite es mancherorts in den frühen Morgenstunden am Mittwoch. Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee waren in Teilen Tirols bis in der Früh angekündigt. Hauptbetroffene Gebiete waren das obere Wipptal sowie die südlichen Stubaier und Ötztaler Alpen.

Um ein erneutes Verkehrschaos am Brenner wie am 23. Februar zu verhindern, hatten das Land und die Asfinag Maßnahmen angekündigt. Seit 5 Uhr früh erfolgen am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Süden Dosierungsmaßnahmen für Lkw. Diese kommen zum Einsatz, „da es trotz des massiven Personal- und Materialeinsatzes auf Grund des starken Lkw-Andranges in den Morgenstunden zu Behinderungen kommen kann“, hieß es. Über die Schnee-Situation am Mittwoch und die möglichen Gefahren am Brenner sollen die Lkw-Fahrer während der Fahrt informiert werden.