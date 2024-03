Dynamisch, flexibel, innovativ – weiblich

An Westösterreichs größter Privatklinik arbeiten 80 % Frauen.

Am Sanatorium Kettenbrücke machen Frauen auf allen Ebenen Karriere. Insgesamt sind rund 80 % der 400 Mitarbeitenden an Westösterreichs größter Privatklinik Frauen.

Mit Mag. Annette Leja und Dr. Michael Gabl ist die Geschäftsführung gleichberechtigt besetzt und die Pflege ist mit Pflegedirektorin DGKP Petra Potocnik, MA BA, in weiblicher Hand.

Gleiche Chancen

„Bei uns haben Frauen wie Männer gleiche Chancen und Verdienstmöglichkeiten. Für die gleiche Position gibt es bei gleichem Beschäftigungsausmaß mit gleicher Qualifikation dasselbe Gehalt“, erklärt Geschäftsführerin Mag. Leja. Gleiche Behandlung für alle Geschlechter ist in der Innsbrucker Privatklinik seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Natürlich ist allen bewusst, dass gerade die Pflegeberufe seit jeher weiblich dominiert sind.

Flexible Arbeitszeitmodelle

„Aufgrund des immer schon hohen Frauenanteils mussten wir im Krankenhausbetrieb früh mit flexiblen Arbeitszeitmodellen beginnen. Das kommt uns jetzt angesichts veränderter Bedürfnisse jüngerer Mitarbeiterinnen zugute“, ist Mag. Leja überzeugt. So ist die OP-Abteilung des Sanatorium Kettenbrücke, nicht zuletzt dank bedürfnisorientierter Dienstplanung, als eine der wenigen in Westösterreich seit Jahren voll besetzt – und es gibt sogar eine Warteliste für neue Mitarbeiter*innen. Die Bereichsleitung teilen sich auch hier zwei Frauen in den Bereichen OP-Management und OP-Personalführung.

Arbeiten nach Lebensphase

Naturgemäß gibt es in einem Betrieb mit hohem Frauenanteil durch Familiengründung Karenzierungen. Aber auch öfters aus anderen Gründen: „Nicht immer lassen sich klassische Arbeitszeitmodelle mit Familie, Studium, berufsbegleitenden Ausbildungen oder sozialen Verpflichtungen vereinbaren“, erklärt die Geschäftsführerin. Deshalb unterstützt die Führung Mitarbeitende beim lebensphasenorientierten Arbeiten. So ermöglicht etwa der neue so genannte Flexi-Pool in der Pflege besonders variable Arbeitszeiten.

Modernes Management

Teamspirit und die Zusammenarbeit quer durch alle Abteilungen und medizinischen Fachrichtungen sind Teil des Erfolgsrezepts am Sanatorium Kettenbrücke. Nur so können die jährlich rund 30.000 Patient*innen – davon 7.500 stationär – bestmöglich betreut werden und die Mitarbeiter*innen ein erfüllendes Arbeitsleben erfahren. Damit die Motivation im Unternehmen auch nach Jahren hoch bleibt, arbeitet das Führungsteam mit modernen Management-Tools und hilft den Mitarbeitenden bei der individuellen Planung ihrer Laufbahn. Dabei ist etwa die Hälfte der Belegschaft im Pflegebereich tätig.

Vielfältige Berufe

Neben Gesundheitsberufen bietet die Privatklinik Jobs in unterschiedlichen Bereichen: Von Technik-Expert*innen, Service- und Hotellerie-Mitarbeiter*innen bis hin zu administrativen Fachkräften tragen alle zur optimalen Betreuung der Patient*innen bei. Neue Teammitglieder werden in einem speziellen Onboarding-Programm in ihre Aufgaben eingeführt.

Lehre in der Privatklinik