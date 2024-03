More Woman, more Wine

Der Name Gottardi steht nicht nur für guten Wein und seinen Exklusiv-Vertrieb in ganz Österreich. Mit ihm verbindet man auch Blauburgunderliebe pur – und das seit 1986.

In diesem Jahr erfüllten sich Bruno und Alexander Gottardi den Traum vom eigenen Weingut mitten im Blauburgunderhimmel Mazzon, einem kleinen Weiler im Südtiroler Unterland. Typisch, geprägt von Tradition, aber doch modern – so soll er sein und genauso ist er auch: der Blauburgunder, dem man sich seit 2010 völlig verschrieben hat.

Früher waren die Weinberge in Mazzon eine Spielwiese für sie. Heute sind sie immer noch ihr Kreativplatz, aber auch ein weites Arbeitsfeld: Im Mai 2022 übernahm Elisabeth Gottardi nicht nur den Weinhandel in Innsbruck, auch das Familienweingut im wunderschönen Dörfchen Mazzon in Südtirol wird seitdem von ihr in dritter Generation geleitet.