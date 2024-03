Kleintransporter in Innsbruck gestoppt: Kokainkonsum und schwere Mängel am Fahrzeug

Am Dienstag wurde ein 51-jähriger Lenker eines Kleintransporters bei Verkehrskontrollen in Innsbruck aufgehalten. Ihm drohen nun gleich mehrere Anzeigen. Neben einem positiven Drogentest wurden schwere Mängel beim Fahrzeug festgestellt.

Innsbruck – Bei Verkehrskontrollen am Dienstagnachmittag in Innsbruck fiel der Polizei die unsichere Fahrweise eines Kleintransporters auf. Die Beamten hielten den 51-jährigen Lenker, der während der Fahrt telefonierte, auf. Dabei stellten sie deutliche Symptome eines Drogenkonsums fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht – er war positiv auf Kokain. Die Amtsärztin stellte neben der Beeinträchtigung durch Suchtmittel auch eine Übermüdung fest.

Dem Österreicher wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Außerdem ist er auch die Kennzeichen des Kleintransporters vorerst los, denn bei der Überprüfung in der KFZ-Prüfhalle wurden schwere Mängel am Wagen festgestellt. Der Mann wird an die zuständigen Behörden angezeigt. (TT.com)