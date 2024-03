50 Jahre Zivildienst: Vom „Wehrdienst-Verweigerer“ zur „tragenden Säule des Sozialsystems“

Vor 50 Jahren fiel der Beschluss zum Wehrersatzdienst. Traten im ersten Jahr gerade einmal 344 Männer an, ist der Zivildienst ein halbes Jahrhundert später längst etabliert. Die zuständige Staatssekretärin Plakolm lobt ihn als „tragende Säule des Sozialsystems“.

Wien – Der Zivildienst wird 50. Anfangs oft als „Drückeberger“ bezeichnet, sind die Zivildiener mittlerweile an vielen Orten gerne gesehen, sei es in Spitälern, Behindertenrichtungen, Kindergärten oder auch an der Straße, um Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Insgesamt haben beinahe 425.000 junge Männer den Wehrersatzdienst geleistet, der aktuell neun Monate dauert.