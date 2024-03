Zwei Frauen, eine Leidenschaft – die Landwirtschaft

„Ich bin eine ‚von‘ – eine von der Stadt. Bevor ich meinen Mann kennen gelernt habe, war ich Krankenschwester in Wien“, erzählt Karin Halbfurter. „Ich kam gerade von einer sechsmonatigen Reise zurück und wollte nur kurz in Osttirol bleiben. Von einem ländlichen, bäuerlichen Leben also weit entfernt. Damals stand für mich fest: Ich bin keine Bäuerin. Doch das Leben ist ein großes Abenteuer mit wunderschönen Geschenken. Heute sehe ich das anders: Ich bin eine Bäuerin und ja, ich bin glücklich! Einige Traditionen durfte ich erst durch das bäuerliche Leben näher kennen lernen, dafür bin ich sehr dankbar. Sie geben uns Halt und beinhalten viel altes Wissen. Genauso wichtig ist es für mich aber, mit der Zeit zu gehen. Mein Ziel war und ist es, dass sich alle auf unserem Hof wohlfühlen, Mensch und Tier. Ein achtsames Miteinander. So wurden wir gegenseitig inspiriert und sind gemeinsam gewachsen. Ich, die reiselustige Frau aus der Stadt, liebe heute das geerdete Hofleben und mein verwurzelter Mann genießt die Abenteuer auf unseren gemeinsamen Reisen. Für uns beide stand die Freude am „Tun“ und „Sein“ immer im Mittelpunkt. Vor allem durfte und darf das Lachen nicht zu kurz kommen. Es ist so schön, dass das Leben seine eigenen Geschichten schreibt! Ich glaube, es kommt jeder an den für sich bestimmten, richtigen Ort, um seinen Traum zu leben.“