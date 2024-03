Hödnerhof Mils – ein blühendes Miteinander

Im Herzen von Tirol, in der malerischen Gemeinde Mils, befindet sich ein Ort, der für viele Pflanzenliebhaber und Gartenbegeisterte längst zu einem festen Anlaufpunkt geworden ist: der Hödnerhof. Seit zwei Jahrzehnten steht dieser Name für Qualität, Innovation und eine tiefe Verbundenheit mit Pflanzen. Was einst als visionäre Idee der Gründerfamilie Franz und Maria Hörhager begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.