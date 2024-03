Kinder in Absam von Männern verfolgt und eventuell fotografiert

Ein Unbekannter soll Kindern in Absam nachgegangen sein. In einem weiteren Fall wurde ein Bub auf einem Spielplatz möglicherweise fotografiert.

Absam – Die Polizei berichtet am Mittwoch von zwei verdächtigen Vorfällen mit Kindern, die sich jüngst in Absam zugetragen haben sollen.

Zum ersten Vorfall kam es demnach am vergangenen Samstag. Gegen 14 Uhr sollen zwei Männer einen achtjährigen Buben am Spielplatz bei der Volksschule in der Stainerstraße beobachtet und eventuell fotografiert haben. Die zwei Verdächtigen seien mittleren Alters gewesen, hieß es. Einer habe einen Anzug getragen, der andere sei jugendlich gekleidet gewesen. Einer hätte eine Dose Bier in der Hand gehalten.