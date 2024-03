„Gelebte Intransparenz“: U-Ausschuss startete mit Benkos Steuerbescheid

Wien – Wolfgang Peschorn gehört zu den Zeugen, die im Untersuchungsausschuss gerne Auskunft geben. „Die Signa ist die gelebte Intransparenz“, diktierte er am Mittwoch den Abgeordneten ins Protokoll. Hunderte Firmen, alle verbunden. Im Auftrag des Finanzministers ist Peschorn daran beteiligt, das Gewirr zu entflechten. Über die Hintergründe dieser Firmenkonstruktion könne er nur mutmaßen: „Hinter der Struktur könnte die Idee stehen, dass man bestimmten Gläubigern Vorteile einräumen wollte.“ Offenbar wenig Verständnis hat Peschorn dafür, dass die Republik mit einem derart verschachtelten Konstrukt noch Geschäfte macht.

In Wien gibt es dafür prominente Beispiele. Der Verfassungsgerichtshof hat seinen Sitz in einer Immobilie des Signa-Konzerns. Auch das historische Postsparkassengebäude hat Benko gekauft, um es langfristig und teuer der Republik zu vermieten. Peschorn seufzt: Bis zur Privatisierung im Jahr 2000 gehörte die Bank und damit das Gebäude der Republik. Jetzt fallen hohe Kosten an.