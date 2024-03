André Heller bringt Hamburgs Elbphilharmonie zum Klingen

Es gibt wenige Bereiche des Kreativen, in die André Heller im Laufe seines langen Schaffens noch nicht vorgedrungen ist. In Hamburg mutiert der Wiener Vielarbeiter nun ab 16. März zum Lichtkünstler. So kuratiert der 76-Jährige bis zum 24. März das Reflektor-Festival im Wahrzeichen der Hansestadt, der spektakulären Elbphilharmonie. Dabei bringt Heller nicht nur zahlreiche österreichische Künstler an die Elbe, sondern bespielt an neun Abenden auch die Fassade des Konzerthauses.