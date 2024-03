Innsteg in Innsbruck wird für Sanierungsarbeiten zwei Wochen lang teils gesperrt

Innsbruck – Am Montag, den 18. März, starten dringende Sanierungsarbeiten am Sieglangersteg in Innsbruck. Die bereits beeinträchtigte Fahrbahnplatte wird abgebrochen und dann mittels Fertigteilen wiederhergestellt. Eigentlich war der Start für den 11. März vorgesehen, aufgrund von „Verzögerungen in der Planung der Baustelleneinrichtung“ wurden sie um eine Woche verschoben, wie es in einer Aussendung der Stadt Innsbruck am Mittwoch hieß.