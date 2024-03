Nach tödlichem Schuss bei „Rust“-Dreh: Waffenmeisterin verurteilt

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau am Filmset des Westerns „Rust“ wurde die Waffenmeisterin des Films nun wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Es drohen bis zu drei Jahre Haft. Ihr Anwaltsteam kündigte bereit eine Revision an. Der Prozess gegen Hollywood-Star Alec Baldwin ist für Juli geplant.

Los Angeles – Rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau am Filmset des Westerns "Rust" mit Alec Baldwin hat eine Jury die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Vom Vorwurf der Manipulation von Beweismaterial sprachen die Geschworenen die 26-Jährige am Mittwoch an einem Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico dagegen frei. Das Strafmaß sollte später verkündet werden. Gutierrez-Reed drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.