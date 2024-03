Sensation ist perfekt: Ski-Star Braathen fährt künftig für Brasilien

„Es fühlt sich richtig an“, betont Braathen, der sich seit jeher eng mit der Kultur und den Menschen in Brasilien verbunden fühlt und stolz ist, im kommenden Winter unter brasilianischer Flagge um Weltcuppunkte zu fahren. „Meine Liebe zum Sport hat ihre Wurzeln in den Straßen von Sao Paolo, wo ich mit meinen Freunden Fußball gespielt habe. Ich bin in einem für Wintersportler untypischen Umfeld aufgewachsen, das hat mich geprägt. Und genau dafür will ich einstehen: Für Akzeptanz eines multikulturellen Hintergrunds und Vielfalt in der konservativen Sportgemeinschaft.“