Niederlage im Fünf-Satz-Krimi: Hypo Tirol verlor erstmals

Die Volleyballer von Hypo Tirol gerieten am Donnerstagabend zum Auftakt der Halbfinal-Serie (best of five) in der Austrian Volley League ins Hintertreffen. Die Truppe von Trainer Stefan Chrtiansky bezog auswärts bei Aich/Dob eine 2:3-Niederlage (25, -17, 23, -21, -13) und ging damit erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz.