Zum Weltfrauentag: Es gibt noch viel zu tun

Heute ist wieder Weltfrauentag. Alljährlich wird deshalb an dieser Stelle am 8. März verlässlich – und das zu Recht – Bilanz zur Lage der Frauen gezogen. Gut so. Schlecht ist, dass es nahezu immer dasselbe Mantra an Inhalten und Forderungen ist, das aufgesagt werden muss. Das hat damit zu tun, dass in diesem Land die Gleichstellung von Frauen und Männern nur formal auf dem Papier gilt. In der Realität herrscht in vielerlei Hinsicht noch immer eine Schieflage.