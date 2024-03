Halbe halbe in der Chef-Etage? So klappt das Modell Teilzeit-Führung

Geht es um Gleichstellung, so gibt es in der heimischen Wirtschaftswelt großen Aufholbedarf. In den obersten Führungsetagen sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Eine Maßnahme, um Frauen die gläserne Decke durchbrechen zu lassen, ist die Etablierung von Teilzeit-Führung. Im TT-Podcast erklärt Kommunikationstrainerin und Coachin Gabriele Strasser-Kreil wie dieses Führungsmodell funktioniert, wie es Frauenkarrieren fördern kann und warum es auch wirksam gegen den Fachkräftemangel ist.