Radfahrer (64) verlor nach Kollision mit Motorradfahrer in Wattens Bewusstsein

Wattens – Ein 71-jähriger Motorradfahrer und ein 64-jähriger Radfahrer sind am Freitag bei einer Kollision an einer Kreuzung in Wattens verletzt worden. Beide waren gestürzt, der Motorradfahrer rutschte noch 23 Meter weiter und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer erlitt indes schwere Verletzungen und war kurze Zeit bewusstlos.