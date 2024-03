400 Mitarbeiter droht die Kündigung: Harter Sanierungskurs für Depot

Die Wohnaccessoire-Kette Depot hat derzeit mit harten Sanierungsmaßnahmen zu kämpfen. Weil scheinbar immer weniger Geld für Deko ausgegeben werde, befände sich das Unternehmen in Schieflage. Geschäftsführer Schrems hat bereits 400 Mitarbeiter beim AMS vorangemeldet.

Wien – Die Wohnaccessoire-Kette Depot steht derzeit vor einem harten Sanierungskurs: Von den 49 Filialen in Österreich seien 25 so defizitär, dass sie auf dem Prüfstand stehen, berichtete die Kronen Zeitung in ihrer Samstag-Ausgabe.