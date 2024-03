Chiefs-Fans erlitten bei Play-off-Spiel Erfrierungen: Amputationen nötig

Kansas City (Missouri) - Wegen der großen Kälte beim Play-off-Spiel der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins sind bei Fans nach Erfrierungen Zehen und Finger amputiert worden. Das teilte ein Krankenhaus aus Missouri am Freitag (Ortszeit) mit, ohne konkrete Angaben zur Zahl der betroffenen Menschen zu machen. Laut Mitteilung mussten während der Kälteperiode in der Gegend um Kansas City rund um die Partie am 13. Jänner Dutzende Leute wegen Erfrierungen behandelt werden.