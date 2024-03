Wer will „Bagnini“ werden? Italien sucht auch im Ausland nach Bademeistern

Rom – Bademeister sind ein wahrer Mythos an den Stränden von Lignano bis Sizilien. Die Bagnini sind die Hauptdarsteller vieler italienischer Sommerfilme und sind von einem richtigen Badeurlaub in Bella Italia nicht wegzudenken. Dennoch sind sie wie andere Saisonkräfte wie Kellner und Köche, Baristas und Zimmermädchen schwierig zu finden. In Italien hat bereits die Suche nach 4000 Bagnini für die nächste Sommersaison begonnen.