Vier Skitourengeher von Lawinen in Biberwier und St. Anton mitgerissen

Bei einer Skitour auf den „Wannig" in Biberwier löste sich eine Lawine und drei Wintersportler wurden mitgerissen. In St. Anton wurde ein 21-Jähriger von einem selbst ausgelöstem Schneebrett erfasst.

Biberwier – Drei Skitourengeher – ein 69-jähriger Österreicher sowie zwei Deutsche im Alter von jeweils 30 Jahren – sind Samstagvormittag im Bereich des „Wannig" in Biberwier von einer Lawine erfasst und oberflächig mitgerissen worden. Der Österreicher wurde dabei verletzt, die Deutschen konnten sich an der Oberfläche halten und blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Wintersportler hatten sich im Aufstieg befunden.

Eine vierköpfige Gruppe von befreundeten Bergrettern unternahm am Samstag eine gemeinsame Tour in St. Anton am Arlberg. Beim Abfahren löste ein 21-jähriger Österreicher bereits nach wenigen Schwüngen eine etwa 150 Meter breite Schneebrettlawine aus, die ihn dann selbst etwa 200 Meter mitriss.