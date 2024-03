Ausstieg verpasst: Deutscher sprang in Fügenberg aus Sessellift

Fügenberg – Ein 66-jähriger Deutscher hat Samstagvormittag im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg verabsäumt, bei der Bergstation aus einem Sessellift auszusteigen. Ein 44-jährigr Angestellter hielt den Lift sofort an und wies den Skifahrer an, bis zur gegenüberliegende Ausstiegsstelle auf dem Sessel sitzen zu bleiben. Der Deutsche sprang daraufhin jedoch aus rund eineinhalb Metern Höhe vom Sessellift. Er wurde dabei schwer verletzt.