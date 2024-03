Frust über Spielverlust: 33-Jähriger schlug in Innsbruck auf Ampeln ein

Innsbruck – Seinen Frust über einen Spielverlust in einem Wettbüro hat ein 33-Jähriger am Samstagabend an zwei Ampelanlagen in Innsbruck ausgelassen. Passanten beobachteten den Mann gegen 18 Uhr, als er zwei Signalanlagen in der Schützenstraße malträtierte. Die Zeugen riefen die Polizei, die den Gesuchten nach einer kurzen Fahndung festnahm.