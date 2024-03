Nach Bauch-OP: Palast veröffentlichte erstes Foto von Prinzessin Kate

London – Erstmals seit ihrer Bauch-OP im Jänner hat der Palast in London ein Foto von Prinzessin Kate veröffentlicht. Der Gesundheitszustand der 42-Jährigen war in den vergangenen Wochen zunehmend Gegenstand von Spekulationen. Das Bild, das zum britischen Muttertag am Sonntag auf dem X-Account (vormals Twitter) des Kensington-Palasts veröffentlicht wurde, ist der Nachrichtenagentur PA zufolge erst vor wenigen Tagen entstanden. Darauf zu sehen ist Kate im Kreis ihrer drei Kinder.