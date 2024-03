25 Meter abgestürzt: Achtjährige bei Skiunfall in See verletzt

See – Bei einem Skiunfall in See ist am Sonntagvormittag eine achtjährige Wintersportlerin verletzt worden. Die junge Lettin fuhr gegen 10 Uhr gemeinsam mit ihrer Familie über die rote Piste Nr. 1 talwärts. Nach ein paar langgezogenen Schwüngen verlor das Mädchen die Kontrolle und fuhr in Schussfahrt den Hang hinab.