Betrug über Internet und Telefon: Zwei Tiroler sind mehr als 10.000 Euro los

Kitzbühel, Wiesing – Immer öfter treiben Betrüger über das Internet oder das Telefon ihr Unwesen, um ahnungslosen Personen in ihre Fallen zu locken. Zwei weitere solcher Fälle wurden am Sonntagnachmittag bekannt.

Zum einen soll, wie die Polizei berichtet, im Mai letzten Jahres eine bisher unbekannte Täterin per Messenger-Dienst mit einem 46-jährigen Österreicher Kontakt aufgenommen haben. Im Zuge ihrer Gespräche überredete die Frau den Mann Geld in eine Krypto-Währung anzulegen. In der Folge zahlte der Österreicher einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf ein digitales Konto, ein sogenanntes Wallet, ein. Angeblich hatte sich sein angelegtes Geld dort stark vermehrt, eine Auszahlung war jedoch nicht möglich, weshalb der Mann nun eine Anzeige bei der Polizei erstattete.