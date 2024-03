Tiroler Gall bei Paris-Nizza auf letzter Etappe Achter und Gesamtneunter

Nizza – Radprofi Felix Gall ist bei der Fernfahrt Paris-Nizza am Sonntag mit Platz acht auf der letzten Etappe zu Gesamtrang neun gefahren. Am finalen Teilstück über 109,3 km von und nach Nizza wies der Osttiroler 2:13 Min. Rückstand auf Tagessieger Remco Evenepoel (Soudal) auf, der Belgier gewann in einer Zweier-Entscheidung zeitgleich vor Matteo Jorgensen (Visma). Der US-Amerikaner sicherte sich damit den Gesamtsieg, 30 Sek. vor Evenepoel. Gall wies 4:35 Min. Rückstand auf.