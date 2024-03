Tiroler Gall bei Paris-Nizza auf letzter Etappe und gesamt Achter

Nizza – Radprofi Felix Gall (Decathlon) hat bei der Fernfahrt Paris-Nizza am Sonntag auf der letzten Etappe wie gesamt Rang acht belegt. Am finalen Teilstück über 109,3 km von und nach Nizza wies der Osttiroler 2:13 Min. Rückstand auf Tagessieger Remco Evenepoel (Soudal) auf, der Belgier gewann in einer Zweier-Entscheidung zeitgleich vor Matteo Jorgensen (Visma). Der US-Amerikaner sicherte sich damit den Gesamtsieg, 30 Sek. vor Evenepoel. Gall wies 4:35 Min. Rückstand auf.

Die Ränge drei gingen in der Tageswertung 50 Sekunden zurück an den gesamt hinter dem Dänen Mattias Skelmose (Trek) fünftplatzierten Russen Alexander Wlasow (Bora) bzw. gesamt an den US-Amerikaner Branden McNulty (UAE). Die Rundfahrt war hochkarätig besetzt und auch für Gall ein guter erster Saison-Härtetest für die heuer kommenden Aufgaben. Österreichs Sportler des Jahres 2023 war als Gesamtelfter in die abschließende nicht allzu lange Bergetappe gestartet, McNulty hatte vor der achten Etappe die Führungsposition innegehabt.