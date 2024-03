Lawinenalarm im Zillertal: Verschüttete Person befreit, Suchaktion abgebrochen

Fügenberg – Eine Gleitschneelawine hat am Sonntag eine Suchaktion am Sidanjoch ausgelöst. Wintersportler beobachteten gegen 12.40 Uhr, wie eine Person mit Tourenski von der Lawine erfasst und mitgerissen wurde. Der oder die Unbekannte löste den Lawinen-Airbag aus.

Die Zeugen setzten indes einen Notruf ab und begannen in Richtung Lawinenkegel aufzusteigen. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, beobachteten die Zeugen, wie die mitgerissene Person von zwei weiteren Tourengehern befreit wurde und sich sofort wieder in Richtung Sidanjoch aufmachte.

Die kurz verschüttete Person konnte bislang nicht ausgeforscht werden, so die Polizei. In einer Aussendung riefen die Beamten in Erinnerung, dass bei derartigen Unfällen „von den Beteiligten eine telefonische Meldung via Notruf sehr wünschenswert wäre, um größere und unnötige Einsätze zu verhindern“. (TT.com)