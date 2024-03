„Trümmerhaufen“ mit eindringlicher Botschaft: Kunstwerk vor Stift Wilten sorgt für Aufsehen

„Stellvertretend für alle Unruheherde“ auf der Welt – und besonders für das Schicksal von Kindern in Kriegsgebieten – steht laut dem Tiroler Künstler Hans Seifert die vieldiskutierte Installation vor dem Stift Wilten. Nun knüpft eine Schau im Inneren des Stifts an diese Botschaften an.