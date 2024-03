Skifahrer prallte in Sölden gegen Kindergruppe und fuhr davon: Zeugen gesucht

Sölden – Nach Zeugen eines Skiunfalls in Sölden sucht aktuell die Polizei. Am Sonntag gegen 9.20 Uhr hielt eine Gruppe von Skischulkindern auf der roten Piste Nummer 4, etwa 100 bis 200 Meter oberhalb der Gratlift-Bergstation, bei einer Schneekanone an. Plötzlich rutschte ein unbekannter Skifahrer auf dem Rücken über die Piste und prallte gegen drei der Kinder.