"Poor Things" liegt noch vor "Oppenheimer" bei den Oscars

In die afroamerikanische Gemeinschaft ging wie erwartet der Oscar für die beste Nebendarstellerin, den Da'Vine Joy Randolph für ihre Leistung in Alexander Paynes "The Holdovers" entgegennehmen konnte und sich in einer tränenreichen Rede bei ihrem Umfeld bedankte.

Der Auslandsoscar ging an die britische Produktion "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer. Der Regisseur des Holocaust-Essays nach Martin Amis zog in seiner Dankesrede Parallelen zur Situation der "Entmenschlichung" im Nahen Osten und warnte das Publikum vor dem Gewaltpotenzial im Menschen allgemein: "Wir glauben, dass wir uns niemals so verhalten würden, aber ich glaube, wir sollten uns da nicht zu sicher sein."