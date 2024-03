Fünf von sechs am Tête Blanche vermissten Skitourengeher tot aufgefunden

Die Suche nach dem sechsten Vermissten wird laut Kantonspolizei fortgesetzt. Die Todesumstände werden untersucht.

Zermatt – Fünf von sechs vermissten Schweizer Skitourengängern sind im Gebiet des Bergs Tête Blanche im Schweizer Kanton Wallis am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die Suche nach dem sechsten Alpinisten wird fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Gruppe war Samstagfrüh in Zermatt in Richtung Arolla aufgebrochen und galt seither als vermisst. Die Todesursache der fünf ums Leben gekommenen Skitourengänger ist noch unklar.

Rettungskräfte seien am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Dent Blanche abgesetzt worden. Gegen 21.20 Uhr erreichten sie laut der Polizei das Gebiet des Tête Blanche, wo sie rasch fünf der sechs seit dem Vortag vermissten Personen ohne Lebenszeichen entdeckten.

Ob die Alpinisten erfroren oder durch eine Lawine starben, kann laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung zu den genauen Umständen eingeleitet, sagte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Montagvormittag an einer Medienkonferenz in Sitten. Auch sei die formelle Identifizierung der Opfer noch im Gange.

Bekannt sei, dass fünf der Skitourengänger zu einer Walliser Familie gehörten und ein Opfer aus der Stadt Freiburg komme, sagte Polizeikommandant Christian Varone. Laut früheren Angaben der Polizei waren die Alpinisten im Alter zwischen 21 und 58 Jahren. Die Suche nach der vermissten sechsten Person geht weiter. "Wir suchen im Gebiet rund um die Tête Blanche" sagte Varone.

Nach dem Eingang des Alarms hätten alle beteiligten Einsatzkräfte das Menschenmögliche versucht, um die Vermissten zu retten, so Varone weiter. Die extreme Wetter, verbunden mit schlechter Sicht und Lawinengefahr, habe es jedoch über eine lange Zeit verunmöglicht, dass die Retter nach der Lokalisierung zu den Vermissten vordringen konnten. Die Temperaturen seien extrem niedrig gewesen.

© APA/POLIZEI VS

Die sechs Skitourengänger waren am Samstag zu einer Tour von Zermatt nach Arolla aufgebrochen. Am späten Samstagnachmittag ging bei der Rettungsorganisation ein Alarm ein. Fünf von ihnen wurden am späten Sonntagabend im Gebiet des Bergs Tête Blanche auf einer Höhe von 3.500 Metern leblos aufgefunden.