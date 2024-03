Erneuert Lokführer-Streik in Deutschland: ÖBB empfehlen, Reisen ins Nachbarland zu verschieben

Die Lokführergewerkschaft GDL lässt in Deutschland seite heute 2 Uhr erneut für 24 Stunden die Arbeit ruhen. Die ÖBB empfehlen, Reisen nach Deutschland wenn möglich zu verschieben. Zug-Verbindungen über das Deutsche Eck sind vom Streik nicht betroffen.

Berlin – Nach einem Streikwochenende im deutschen Flug- und Bahnverkehr, geht es am Montag mit weiteren Streiks weiter. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am Sonntagabend zum nächsten Streik im laufenden Tarifkonflikt mit der Bahn aufgerufen. Bahnreisende müssen sich auf weitere Ausfälle einstellen.

Im Güterverkehr begann der Streik bereits am Montagabend um 18 Uhr. Die Bahn hatte den Streik als unverhältnismäßig bezeichnet und insbesondere die kurze Vorlaufzeit kritisiert. Dem folgte das Gericht nicht, der Streik sei nicht unverhältnismäßig, urteilte die Vorsitzende Richterin Stephanie Lenze.

Dementsprechend wird es erneut zu weitreichenden Einschränkungen im Fern-, Regional-und Güterverkehr kommen, teilte die Gewerkschaft GDL mit. Die Deutsche Bahn versucht, den Lokführerstreik mit einem Eilantrag vor Gericht noch abzuwenden. Ob dieser den Streik ab Dienstag noch stoppen kann, ist bislang unklar.

Fahrten über das Deutsche Eck möglich

Der innerösterreichische Zugverkehr zwischen Salzburg und Tirol über das Deutsche Eck wird laut Aussendung der ÖBB stattfinden. Allerdings gibt es entlang der Zugstrecke nach wie vor Bauarbeiten die bis Sonntag, 17. März andauern und dementsprechend für Änderungen im Fahrplan der ÖBB sorgen. Railjets in Richtung Bregenz fahren planmäßig über das Deutsche Eck und jene nach Zürich über Zell am See.

Die aufgrund des Baustellenfahrplans temporär über Passau nach München umgeleiteten Züge werden stattdessen bis Salzburg geführt – daraus ergeben sich zwölf zusätzliche Verbindungen zwischen Wien und Salzburg (jeweils sechs pro Richtung) – um einen Anschluss von und an die Bayerische Regiobahn (BRB) sicherzustellen. Reisende können also zwischen Salzburg und München sowie Kufstein und München auf die stündlich verkehrenden Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) ausweichen, ÖBB-Tickets werden anerkannt.

Folgende ÖBB-Fernverkehrszüge fahren von/nach München über Kufstein: EC 288, EC 286, EC 86, EC 84, EC 85, EC 87, EC 287, EC 289

Railjets zwischen Wien und München fallen aus

Die Railjet-Verbindungen zwischen Wien und München fallen gänzlich aus. Durch den abweichenden Fahrplan aufgrund der Bauarbeiten und der Kurzfristigkeit des Streiks ist es nicht möglich, einzelne Züge zwischen Salzburg und München zu fahren.

Die weiteren Fernverkehrszüge in Richtung Deutschland enden zumeist an den Grenzbahnhöfen. Die ICE-Verbindungen beginnen und enden in Passau bzw. Nürnberg. Nachtzüge sind bereits ab der Nacht vom 11. auf den 12. März von den Streikmaßnahmen betroffen. Es wird zu Ausfällen und Teilausfällen kommen.

Wenn möglich, Reisen nach Deutschland verschieben

Bislang empfehlen die ÖBB auf ihrer Website, nicht notwendige Fahrten nach Deutschland zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen. „Änderungen werden nach und nach in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY aktualisiert."

⚠️ Aktuelle Informationen Die Zugbindung für Tickets von/nach Deutschland gilt als aufgehoben. Tickets, die bis inklusive 10.03.2024 gekauft wurden, können bei Nichtantritt der Reise storniert und rückerstattet werden. Sollten sie Ihre Reise zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt antreten wollen, können Sie die Tickets bis inkl. 19.03.2024 nutzen. Nightjet-Tickets von/nach Deutschland die bis inklusive 10.03.2024 gekauft wurden, können auch im Tagverkehr genutzt werden. Die Tickets sind ebenso bis inklusive 19.03.2024 gültig. Fahrplanänderungen im Detail werden laufend auf Scotty oder der ÖBB App aktualisiert.

Gericht lehnte Eilantrag ab

Der Lokführerstreik kann nach einer Niederlage der Deutschen Bahn vor Gericht wie geplant starten. Die Deutsche Bahn wollte den sechsten Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL in dieser Tarifrunde gerichtlich stoppen lassen. Ein entsprechender Eil-Antrag auf einstweilige Verfügung sei beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht worden, teilte die Bahn am Montag mit. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wies diesen am Montagabend aber Gewerkschaft GDL zurück.

Die Deutsche Bahn will indes in Berufung gehen. „Die Streikankündigung ist viel zu kurzfristig. Zudem gibt es rechtswidrige Forderungen“, sagte Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des Bahn-Arbeitgeberverbands AGV Move, am Montagabend. Gegen die Entscheidung ist eine Berufung beim Hessischen Landesarbeitsgericht möglich. Das strebt die Bahn eigenen Angaben zufolge an. Demnach soll dort am Dienstag verhandelt werden.

Es ist der sechste GDL-Streik im laufenden Tarifkonflikt und der erste der sogenannten Wellenstreiks. Die GDL hatte für einen Verzicht auf Streiks ein neues und verbessertes Angebot der Bahn gefordert. Die Bahn wiederum hatte am Wochenende neue Verhandlungen auf Grundlage eines von Moderatoren in der vorigen Verhandlungsrunde ausgearbeiteten Konzepts angeboten. Dieses sah unter anderem eine Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 36 Stunden mit vollem Lohnausgleich vor, derzeit sind es 38. Die GDL fordert aber eine Reduzierung auf 35 Stunden. (APA, dpa, Reuters, TT.com)