Skitourengeher am Großvenediger von Lawine mitgerissen und 30 Meter abgestürzt

Als ein 43-jähriger deutscher Skitourengeher am Montag einen Hang am Großvenediger querte, löste er dadurch eine Lawine aus und wurde mitgerissen.

Prägraten – Eine fünfköpfige deutsche Gruppe machte sich am Montag zu einer Skitour von Kasern in Südtirol zur Rostocker Hütte in Prägraten am Großvenediger auf.