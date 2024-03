Lufthansa-Kabinenpersonal in Frankfurt streikt: 600 Flugausfälle, 70.000 Passagiere betroffen

Nächster Streik bei der Lufthansa: Am heutigen Dienstag legen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in Frankfurt ihre Arbeit nieder.

Frankfurt – Die AUA-Mutter Lufthansa wird vom nächsten Streik ausgebremst: Am Dienstag um 4 Uhr trat das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand. Bis 23 Uhr sollen an Deutschlands größtem Flughafen alle Lufthansa-Abflüge bestreikt werden, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft bestätigte. Die Lufthansa ging am Montag davon aus, dass wegen des Ausstands 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden, 70.000 Passagiere seien betroffen.