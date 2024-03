Koffein auf der Waffel: Eis mit Kaffee-Geschmack ist die Sorte des Jahres 2024

Wien – Auch wenn das Wetter nicht wirklich zum Eis essen im Freien einlädt, wurde mit Dienstag die Eissaison 2024 offiziell eröffnet. Welche Sorten in die Waffeln kommen? Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten – über die Eissorte des Jahres nicht mehr, die ist seit Dienstag beschlossen: Kaffee wurde von den heimischen Salons zur österreichischen Eis-Sorte des Jahres auserkoren. Und zwar in sämtlichen Variationen: Von Kaffeeeis bis Eiskaffee. Begründung: Kaffee zähle zu jenen Getränken, die in Eissalons am häufigsten bestellt werden.