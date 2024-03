Starker Gegenwind für AfD: Gericht verhandelt Beobachtung durch Verfassungsschutz

Unter den Mitarbeitern der AfD-Bundestagsfraktion und von AfD-Abgeordneten in Deutschland sollen einem Bericht zufolge mehr als 100 Rechtsextremisten sein. Die rechtspopulistischen und teils rechtsextreme deutsche Partei weist das scharf zurück.

Münster, Berlin – Der Versuch der AfD, das Verfahren weiter hinauszuzögern, ist fehlgeschlagen. Das Oberverwaltungsgericht im nordrhein-westfälischen Münster hat den Antrag der Partei auf Vertagung abgewiesen. Und so wird seit Dienstag in zweiter Instanz geprüft, ob die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall rechtlich hält, denn das ermöglicht es dem Verfassungsschutz, die Partei zu überwachen.

Die AfD liegt in bundesweiten Umfragen zwar immer noch an zweiter Stelle hinter der Union (CDU/CSU), aber nach dem Bekanntwerden des Geheimtreffens mit amtsbekannten Rechtsextremisten ist die Zustimmung wieder auf unter 20 Prozent gesunken. Eine Niederlage vor Gericht käme der AfD angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland äußerst ungelegen.