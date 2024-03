Hörl landete in Trondheim am Stockerl, Raw-Air-Leader Kraft wurde Fünfter

Trondheim – Skisprungstar Stefan Kraft hat auf der neuen Normalschanze von Trondheim seinen nächsten Podestplatz als Fünfter zwar verpasst, die Führung in der Raw Air baute der Salzburger aber dennoch aus. Mit dem drittplatzierten Jan Hörl stand am Schauplatz der WM 2025 am Dienstag ein anderer Österreicher auf dem Stockerl. Der Sieg ging an Krafts ersten Gesamtweltcup-Verfolger Ryoyu Kobayashi, der Japaner gewann 0,9 Punkte vor Peter Prevc (SLO) und 1,9 vor Hörl.