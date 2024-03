WKO-Präsident Mahrer schlägt Alarm für Standort Österreich

Laut einer von der WKO bei Deloitte in Auftrag gegebenen Studie sagten 90 Prozent der befragten Unternehmen, dass die Attraktivität des Standorts Österreich sinke. Fast drei Viertel der Unternehmen sehen eine echte Gefahr der Deindustrialisierung. Mehr als 40 Prozent der Unternehmen haben in den vergangenen drei Jahren Produktion ins Ausland verlagert, in Deutschland sogar zwei Drittel. „Produktionsverlagerung ist gelebte Realität“, so Mahrer.