Defekter Geschirrspüler in Ladis, brennender Wäschekorb in Ischgl und entzündete Sägespäne in Matrei

Matrei am Brenner, Innsbruck, Ladis – Zu gleich mehreren Bränden mussten die Tiroler Feuerwehren am Dienstag und am Mittwoch ausrücken.

Gegen 12 Uhr ging in Matrei am Brenner eine Alarmierung ein. Aufgrund eines Funkenflugs war es in einer Holzverarbeitungsfirma zu einer Rauchentwicklung gekommen. Über die Lüftungsanlage waren die Funken in ein Silo geraten, wo sich Sägespäne entzündeten.

„Die FFW Matrei am Brenner konnte den Brandherd rasch löschen“, hieß es von der Polizei. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren Tausend Euro.

Um 15.40 Uhr gab es in einem Hotel in Ladis Feueralarm. Ein defekter Geschirrspüler geriet in Brand gefangen. Ein geistesgegenwärtiger Mitarbeiter konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Die FFW Ladis entfernte den Geschirrspüler aus dem Gebäude und belüftete das Hotel. Verletzt wurde niemand, wie groß der entstandene Schaden ist, war vorerst nicht bekannt.

In Innsbruck musste die Berufsfeuerwehr gegen 16.20 Uhr ausrücken. In einem Müllhaus eines Mehrparteienhauses war in einer Restmülltonne aus Plastik ein Brand ausgebrochen. Zigarettenreste dürften das Feuer verursacht haben. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden blieb relativ gering, bei mehreren Hundert Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 04 Uhr in einer Waschküche eines Hotels in Ischgl aus bisher unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung und anschließenden Flammenbildung. Das Feuer brauch wohl bei einem Wäschekorb aus, wie die Polizei am Mittwoch bestätigte.