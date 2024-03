Nach Streit mit Taxifahrer: Betrunkener ergriff in Sölden die Flucht und stürzte in Bachbett

Sölden – Ein Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast endete am Dienstagabend in Sölden mit einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Laut Polizei ließ sich ein betrunkener 20-Jähriger gegen 20.20 Uhr von einem Lokal zu seiner Unterkunft bringen, dabei gerieten sich die beiden wegen der Bezahlung in die Haare. Der Taxifahrer alarmierte deshalb die Polizei, woraufhin der Fahrgast die Flucht ergriff.