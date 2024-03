Tiroler gewinnt Ö3-Podcast-Award: Yogalehrer Marcel Clementi mit „Good Vibes“

In seinem Podcast „Good Vibes“ spricht der Yogalehrer über alles rund um das Thema „glücklich leben“. In seiner Welt bedeutet das: Mental Health, ein gutes „Happiness Level“, Achtsamkeit und „richtige Ziele“. Er erzählt persönliche Geschichten und führt Interviews mit Experten aus unterschiedlichsten Bereichen. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. In einer Folge sprach der Tiroler auch davon, dass er visualisiert, den Podcast-Award zu gewinnen – was ihm nun gelungen ist.