Neugeborenes in Graz an Keuchhusten gestorben, Impfung kann Ansteckungen verhindern

Ein erst wenige Wochen altes Baby ist in einem Grazer Spital an Keuchhusten gestorben. Im Falle einer Infektion mit Keuchhusten sind insbesondere ungeimpfte Erwachsene oder ältere Kinder ohne Auffrischung eine Gefahr für Säuglinge.

Graz – Den Tod des Neugeborenen bestätigte Eva Winter, Leiterin des Gesundheitsamtes in Graz nach einer entsprechende Meldung in der Kleinen Zeitung am Mittwoch. Im Falle einer Infektion mit Keuchhusten seien insbesondere ungeimpfte Erwachsene oder ältere Kinder ohne Auffrischung eine Gefahr für Säuglinge. Diese können erst ab dem vollendeten zweiten Lebensmonat geimpft werden, so Winter.