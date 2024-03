Fuhr über 150 km/h: Raser in St. Johann im Walde aus dem Verkehr gezogen

Matrei in Osttirol – Am Mittwochmorgen konnte die Polizei in Osttirol einen Raser aus dem Verkehr ziehen. So wurde gegen 9.10 Uhr im Gemeindegebiet von St. Johann im Walde ein 52-jähriger Deutscher statt mit der erlaubten 100 km/h, mit 156 km/h aufgehalten.