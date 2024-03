hollu gestaltet die Zukunft der Hygiene

hollu möchte dazu beitragen, dass die Welt auch für künftige Generationen lebenswert bleibt. An dieser Vision hält das Familienunternehmen fest und richtet sein gesamtes Denken und Handeln an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, kurz SDGs, aus. Was hat sich seit dem letzten Jahr am hollu Campus getan? Welche Innovationen machen von sich reden? Und welche Benefits begeistern das #teamhollu?

Am Hauptstandort in Zirl entwickelt und produziert hollu sein innovatives Komplettangebot rund um Reinigung und Hygiene. Mit der eigenen Forschung & Entwicklung, lokalen Produktion und hochmodernen Logistik werden höchste Qualitätsstandards „Made in Austria“ sichergestellt. Von Tirol aus beliefert hollu seine Kund*innen in ganz Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Neue Märkte sind bereits in Planung.

Um für alle zukünftigen Herausforderungen bestens gewappnet zu sein, hat hollu seinen Campus in den letzten Jahren richtungsweisend neugestaltet. Supply Chain 4.0 trifft auf maximale Energieeffizienz und höchste ökologische Standards: Hochleistungswärmepumpen, smarte Gebäudesteuerung, eigene Photovoltaik, Umstellung auf E-Mobilität und als Highlight ein Naturerholungspark am Firmengelände – mit Wildblumen, Kneippbecken, Kräuternaschgarten, schattigen Plätzchen zum Erholen und vielem mehr.

Das ökologische hollueco Sortiment gibt’s auch für Zuhause direkt im Abholmarkt am hollu Campus in Zirl! © hollu

Abfälle verringern & konsequent recyceln

2023 ist hollu dem UN Global Compact beigetreten – der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für verantwortungsvolles Wirtschaften. Konsequent arbeitet das Unternehmen an einer gut funktionierenden Kreislaufwirtschaft nach dem Ellen-MacArthur-Modell. „Unser oberstes Gebot lautet: Abfälle verringern, Produktlebenszyklen verlängern und Stoffe wieder in den Kreislauf bringen“, betont hollu Geschäftsführer Simon Meinschad. Intern im Unternehmen läuft sogar eine Abfallvermeidungs-Challenge, um die Mitarbeiter*innen zum Mitmachen zu animieren, und zukunftsfähige holluIDEEN werden prämiert und umgesetzt. Auch soziales Engagement liegt hollu am Herzen – sei es als Weihnachtswichtel für das SOS-Kinderdorf Österreich oder mit einer Spende für die Erdbebenopfer in der Türkei.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine ca. 5.000 m2 große Fläche auf unserem Firmengelände der Biodiversität zu widmen und somit einen Beitrag zum regionalen Artenschutz zu leisten.“ Simon Meinschad, hollu Geschäftsführer

Innovation als Antrieb

Der eigene digitale Prozessmanager NOA – ausgezeichnet mit dem Tiroler Innovationspreis 2022 und dem IÖB-Award 2024 der Innovationsplattform Öffentliche Betriebe – erleichtert inzwischen das Hygienemanagement zahlreicher hollu Kund*innen und sorgt für Transparenz, Prozesssicherheit und Rechtskonformität im Reinigungsalltag. Über die integrierte Smart Learning Plattform werden vielfältige Onlineschulungen der hollu Akademie angeboten, darunter auch ein völlig sprachneutraler Onlinekurs rund um Reinigung & Hygiene. Als Partner verschiedener Forschungskooperationen arbeitet hollu zum Beispiel auch gemeinsam mit der Universität Innsbruck an neuen Lösungen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam wegweisende Ergebnisse im Bereich Reinigung und Hygiene zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben“, so Meinschad. Ein schönes Beispiel für den Innovationsgeist von hollu sind umweltfreundliche Holzboden-Produkte, die im größten Konzertsaal Tirols, im Congress Innsbruck, nachhaltige Reinigung und Pflege sicherstellen.

In der hauseigenen Forschung & Entwicklung von hollu wird an nachhaltigen Rezepturen geforscht, die unbedenklich für Mensch und Umwelt sind. © Berger/Lebensraum Holding

Willkommen im #teamhollu!

Persönliche Beratung, ganzheitliche Reinigungsprodukte und -systeme, professionelle Schulungen und umfassender Service – alles aus einer Hand. Menschlichkeit, Teamspirit, Wertschätzung und Nachhaltigkeit prägen den Arbeitsalltag bei hollu. Klingt gut? Dann werden Sie ein Teil davon! Das Unternehmen ist mit Zug oder Auto gut zu erreichen, nur 12 Minuten von Innsbruck/Telfs entfernt.

Freuen Sie sich auf das vielfältige Aktivitäten-Programm holluvital, auf gemeinsame Grillfeste, Zuschüsse für Öffis, Mittagessen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung sowie viele weitere Benefits.

Jetzt bewerben!

#teamhollu freut sich auf Sie.