Spürhund fand in mit Klopapier beladenem Lkw Marihuana im Wert von einer Million Euro

Langkampfen – Die Tiroler Polizei konnte am Mittwoch einen großen Ermittlungserfolg im Bereich Suchtmittel vermelden: In Zusammenarbeit zwischen den bulgarischen Behörden, dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Tirol konnte vergangene Woche ein mit einer erheblichen Menge Marihuana beladener Lkw aus dem Verkehr gezogen werden.

Beamte der Autobahnpolizei Wiesing lokalisierten am vergangenen Freitag auf der Inntalautobahn bei Wörgl einen bulgarischen Sattelzug, der in Richtung Deutschland unterwegs war und laut Informationen mit einer größeren Menge Marihuana beladen sein sollte. Der Lastwagen wurde auf den Parkplatz Langkampfen ausgeleitet und dort kontrolliert.

Der Sattelaufleger war laut Polizei bis zum Rand mit Toilettenpapier befüllt. Doch das war nicht das einzige Ladegut, das der Lkw transportierte: Ein aus Innsbruck angeforderter Suchtmittel-Spürhund durchsuchte das Fahrzeug und schlug im Bereich der Ladefläche an. Bei der genaueren Durchsuchung stießen die Beamten schließlich in der sogenannten Coilmulde, teilweise verbaut, auf insgesamt 110 Pakete mit jeweils ca. 1090 Gramm Marihuana. Der Straßenverkaufspreis der insgesamt knapp 120 Kilogramm Marihuana liegt in Tirol bei etwa einer Million Euro.