Verdacht der Geldwäsche: Münchner Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen Signa

Seit Monaten laufen in Deutschland bereits Ermittlungen gegen die Signa-Gesellschaften wegen des Verdachts der Geldwäsche. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft München am Mittwoch.

München, Wien – Die Staatsanwaltschaft München bestätigt Geldwäsche-Ermittlungen gegen Signa-Gesellschaften. Am vergangenen Sonntag hatte die Bild am Sonntag über die Einleitung eines Geldwäsche-Ermittlungsverfahrens gegen Signa-Gründer René Benko berichtet. „Heute kann ich bestätigen, dass seit Ende letzte Jahres Geldwäscheverdachtsanzeigen bei der Staatsanwaltschaft München eingegangen sind, die wie üblich zur Eintragung eines Verfahrens geführt haben“, hieß es von der Behörde zur APA.

Dabei werde „selbstverständlich der Sachverhalt umfassend in rechtlicher Hinsicht, also auch im Hinblick auf mögliche sonstige Straftaten geprüft“, so die Staatsanwaltschaft München. Der Signa-Gründer wurde von der Behörde namentlich nicht genannt. Eine Sprecherin der Behörde verwies allerdings darauf, dass es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht gibt – also nicht gegen Firmen ermittelt werden kann, sondern immer nur gegen individuelle Menschen.