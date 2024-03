Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Weißenbach hielt lokale Feuerwehr auf Trab

Weißenbach ‒ Ein plötzlicher Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Weißenbach am Lech löste am Mittwochabend einen Einsatz bei der lokalen Feuerwehr aus. Gegen 21.20 Uhr erhielt die Leitstelle Tirol die Nachricht des Brands, den der Hausbesitzer kurz zuvor bemerkt hatte.